Affaire du cadavre démembré d’un Haïtien de 23 ans retrouvé dans un congélateur à Roura : le jeune homme de la commune qui a avoué le crime devrait bientôt être renvoyé devant les assises…

Le lundi 19 septembre 2016 vers 20 heures, des gendarmes de la compagnie de Matoury découvraient un cadavre démembré en état de décomposition très avancé, enfermé depuis plus de sept mois dans un congélateur, au domicile d’un jeune couple, au village Howe à la sortie du bourg de Roura. Le concubin, Yannick Zwahlen, né le 18 mars 1994, petit-fils, côté paternel d’une famille de bucherons suisses installée en Guyane depuis les années 80 (et ayant longtemps exploité la scierie de Roura) avouera rapidement le crime au cours de sa garde à vue. Plus de deux ans après, l’auteur présumé du…

