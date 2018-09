Absence à la barre de l’ex-commandant de la brigade de gendarmerie de Régina poursuivi pour corruption sur fond d’orpaillage illégal : report du procès au 10 janvier

Le ministère public a demandé en début d’après midi au Palais de justice de Cayenne à l’ouverture du procès, en l’absence de l’ancien chef de la brigade de gendarmerie de Régina, Patrick Melara, 57 ans, poursuivi notamment pour « corruption passive », le report du procès de l’intéressé et de trois ressortissants brésiliens, un couple de présumés convoyeurs de marchandises et de main d’œuvre des sites aurifères illégaux et une ressortissante brésilienne qui escomptait sur la bienveillance du major pour le passage de pirogues, le gendarme niant les faits de corruption reprochés. Aucune des parties présentes ne s’y est opposée, le tribunal a…