A l’antenne de la MDPH à l’UTAS de Saint-Laurent du Maroni, y’a l’téléfon qui son mais…

La Chambre Régionale des comptes (CRC) dresse un état des lieux particulièrement saisissant au sein de la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) pour les exercices 2011 et suivants (donc sous la tutelle du conseil général puis de la CTG) dans un rapport édifiant que la plupart des médias locaux continuent de taire pudiquement. La Chambre y dresse un inventaire à la Prévert des dysfonctionnements et irrégularités dont voici une liste non exhaustive en grande partie détaillée dans notre premier volet sur ce dossier (voir ce lien) : agents insuffisamment formés, indemnités de fonction de l’ex-directrice et du directeur adjoint…