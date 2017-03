«À EDF Guyane, les salaires nets ont progressé de 18 % sur 5 ans pour une inflation de 5 % dans le même temps»

Guyaweb a donné la parole à la direction d’EDF en Guyane concernant le mouvement de grève qui touche l’entreprise depuis lundi. 16% des personnels étaient en grève lundi selon la direction, un taux monté à 18% mardi puis resté stable mercredi, selon la même source. C’est plus particulièrement, Philippe Lahary, officiellement chargé de mission à EDF Guyane notamment en matière de communication et qui est concrètement une sorte de directeur de cabinet du directeur d’ EDF Guyane, qui a répondu à nos questions. Lundi, Davy Rimane, le secrétaire général de l’UTG-CGT Eclairage l’avait assené notamment pour Guyaweb : « on ne…