3 ans de prison ferme et mandat de dépôt à l’encontre de Léon Bertrand

La Cour d’appel de Basse-Terre a rendu son verdict ce matin dans l’affaire dite des « pots de vin et marchés truqués de la CCOG » Selon une source judiciaire qui assistait au délibéré, le maire de Saint-Laurent du Maroni et président de la CCOG Léon Bertrand écope de 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, 80 000 euros d’amende et trois ans de privation notamment de droits civiques, ce qui provoque de fait son inéligibilité sauf nouveau pourvoi. L’ancien directeur général des services de la CCOG, Augustin To-Sah-Be-Nza est condamné à 2 ans de prison dont un avec sursis, 30 000…