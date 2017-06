Fête de la musique le 21 juin

Pop, rock, folk, électro, transe, rap, house, reggae, musique traditionnelle découvrez les temps forts de la Fête de la musique ouverte à tous les musiciens ce mercredi 21 juin, date qui célèbre la musique à travers le monde. Cette édition 2017 marque la 36e édition de cet évènement lancé par Jack Lang ministre de la culture, en 1982, sous le mandat de François Mitterrand.

Chanteurs, musiciens, vous avez envie de jouer et participer à la fête de musique, n’hésitez surtout pas à sortir vos instruments et investir des lieux publics car la Fête de la musique est ouverte et libres à tous !

Programme fête de la musique 2017

CAYENNE

Ville de Cayenne :

Vieux-ports de Cayenne de 18h à 23h

Concert de Funk, Groove, R&B, Soul, Reggae, ragga, musique du

monde, traditionnelle, Rap,Hip-hop, Jazz tous styles et Chorales

Compagnie Zoukouyanyan

Au local Point Appui aux associations de 18h à 23h

Musique du monde/traditionelles,Jazz tous styles,Manifestation insolite

Hôtel Ker Alberte

4 Rue du Docteur Saint-Rose de 12h à 15h

Jazz tous styles (duo guitare chant)

Bar des Palmistes

12 Avenue du Général de Gaulle de 19h à minuit

Musique rock, électronique, Jazz tous styles

IFDM

Au 34 Boulevard Nelson Mandela de 14h à 18h

Jazz tous styles,Soul,Pop et Musique du monde

EPCC trois fleuves

A l’auditorium de l’Encre, route de Montabo de 15h à minuit

Musique classique/traditionnelles/contemporaine, Jazz tous styles,Chorales(jeunes publics)

KOUROU

Ville de Kourou de 17h à minuit

A la mairie de Kourou,

Avenue des roches

Place pinède

Reggae/Ragga,Rap,Hip hop et Musique traditionnelles

REMIRE-MONTJOLY

Place du Marché de Montjoly

Animations musicales le mercredi 21 juin 2017 de 17h00 à 21h00



Fiftie’s dinner

Samedi 24 juin les groupes Caïmans Rock et Red Fish joueront à partir de 19h30 jusqu’à 23h30.

ROURA

Place Paula Lousian

Musique du monde/traditionnelles de 19h à minuit avec l’Association ROU-GA-ES