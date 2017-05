2 000 jugements rendus au tribunal de grande instance de Cayenne ne seront jamais exécutés, série en cours…

Guyaweb s’est procuré un document bigrement intéressant sur le fonctionnement de la justice en Guyane. Il s’agit du compte-rendu d’une récente réunion entre diverses autorités judiciaires, notamment, qui s’est tenue lundi à Cayenne. Un document truffé de révélations. Premier volet : le nombre impressionnant de non exécutions de décisions de justice rendues ces dernières années. Des décisions jamais exécutées accouchant de cas irrattrapables et donc définitifs. « La machine judiciaire produit des décisions et des peines. Le service de l’EP (exécution des peines) du TGI (Tribunal de grande instance) est sinistré depuis plusieurs années. Sous dimensionné, il ne peut pas gérer à la fois le…